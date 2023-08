Napoli: Rrahmani lavora regolarmente in gruppo, terapie per Osimhen

Il report del club. Allarme rientrato per il difensore. Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra

L’allarme per Amir Rrahmani è rientrato. Il difensore kosovaro oggi è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra del Napoli dopo la botta presa ieri in allenamento che aveva mandato in allarme il club e i tifosi. Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del mattino a Castel di Sangro: Rrahmani ha lavorato normalmente in squadra. Per quanto riguarda Osimhen, invece, il nigeriano, alle prese con una distorsione alla caviglia, è stato sottoposto unicamente alle terapie del caso. Anguissa, infine, ha fatto terapie ed ha anche svolto allenamento personalizzato in palestra.

Di seguito il report del Napoli:

“Tredicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro La squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata ad attivazione e possesso palla. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto in maniera alternata lavoro specifico di difesa e attacco. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Osimhen”.

Già questa mattina la Gazzetta dello Sport aveva scongiurato il peggio per il difensore del Napoli. La rosea scriveva:

“Altro allarme (rientrato) ieri a fine allenamento mattutino, proprio mentre si accasciava dolorante in campo Victor Osimhen. Amir Rrahmani è uscito dal campo con una fasciatura al polpaccio sinistro dopo aver preso una botta. Ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione in vista dell’esordio di campionato di sabato 19. Si è rivisto al lavoro, in parte in gruppo e in parte con un allenamento personalizzato: anche lui dovrebbe essere quindi recuperato dopo l’infortunio al ginocchio e pronto per il debutto allo stadio Stirpe di Frosinone”.

