Napoli, nello staff di Garcia arriva un nuovo preparatore, Manuel De Maria. Supporterà Rongoni

Ha già lavorato con Garcia all’Al-Nassr. Cacciapuoti completa lo staff, mentre Trepiccione, che ha lavorato nei ritiri, torna in Primavera

Il Napoli avrà un nuovo preparatore atletico che lavorerà con Paolo Rongoni, uomo di Rudi Garcia. Si tratta di Manuel De Maria, che con il nuovo allenatore del Napoli ha già lavorato all’Al-Nassr. Dopo gli 11 infortuni in 9 giorni, il club di De Laurentiis evidentemente rivede la sua organizzazione per provare a correggere quello che non ha funzionato finora.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“A Castel Di Sangro continua la preparazione del Napoli, il campionato s’avvicina e i carichi di lavoro sono stati ridotti, come dimostrano le due mezze giornate di riposo tra ieri e oggi. Lo staff dei preparatori atletici, intanto, si è arricchito di un’altra figura: al fianco di Paolo Rongoni arriva Manuel De Maria che ha collaborato con Rudi Garcia nell’ultima stagione all’Al-Nassr. Cacciapuoti supporterà De Maria e Rongoni, Giuseppe Trepiccione che, invece, ha lavorato in prima squadra durante i ritiri rientrerà in Primavera”.

Anche La Repubblica Napoli racconta la novità dello staff di Garcia.

“La squadra, intanto, continua ad allenarsi allo stadio Patini: Rrahmani è tornato in campo e la botta di martedì è stata soltanto uno spavento. Terapie per Osimhen, ma la distorsione alla caviglia non dovrebbe essere preoccupante. Novità anche nello staff di Rudi Garcia: arriverà un nuovo preparatore atletico che supporterà Paolo Rongoni e Francesco Cacciapuoti. Il prescelto è Manuel De Maria che ha collaborato con l’allenatore francese già nella scorsa stagione con l’Al Nassr”.

Ieri il Corriere dello Sport faceva la conta degli infortunati nel Napoli. In due settimane di ritiro a Castel di Sangro si sono fatti male troppi giocatori. Il Napoli è in emergenza. Ha iniziato Lobotka il 28 luglio: fermo 4 giorni per un dolore da sovraccarico al ginocchio sinistra. Il giorno dopo è toccato ad Elmas, che ha saltato l’amichevole con l’Hatayspor per un affaticamento alla coscia destra ed è restato fermo 3 giorni. Il 30 luglio a registrare un affaticamento è stato Demme, che poi ha ricominciato ad allenarsi il 5 agosto. Il 2 agosto è stata la volta di Osimhen che ha saltato l’amichevole con il Girona per un affaticamento muscolare: è tornato ad allenarsi il 7 agosto. Lo stesso giorno si è fermato anche Kvara: contusione al ginocchio sinistro, terapie e differenziato per cinque giorni, ora si sta riprendendo. Il 3 agosto, invece, si è fermato Anguissa: una distrazione di primo grado del soleo e almeno due settimane di stop. Il 6 agosto Politano ha portato a casa un trauma distorsivo alla caviglia sinistra durante l’amichevole con l’Augsburg. Due giorni fa, si sono fermati Rrahmani (lieve contusione) e Osimhen, per una distorsione alla caviglia. Troppi infortuni, decisamente. Il Napoli corre ai ripari.

