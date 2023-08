Napoli: contro il Frosinone titolare Juan Jesus, Natan forse a partita in corso (Gazzetta)

L’allenatore ha visto ancora troppo poco del nuovo difensore brasiliano e Ostigard è indietro nelle gerarchie rispetto all’ex Inter

Manca meno di una settimana all’inizio della Serie A 2023/2024, il Napoli aprirà le danze con il Frosinone al Benito Stirpe. Rudi Garcia non può sbagliare la prima, ancora di più contro una neopromossa. E allora attenzione ai primi XI che scenderanno in campo.

Cambia poco il tecnico francese rispetto al Napoli della cavalcata scudetto. Sicuramente non ci sarà Natan. Il brasiliano arrivato al posto di Kim non ha ancora carpito i segreti del lavoro di Garcia. E l’allenatore ha visto troppo poco per affidargli già le chiavi della difesa.

Così spazio a Juan Jesus davanti a Meret, insieme a Rrahmani. Ai lati i soli noti: Di Lorenzo e uno fra Mario Rui e Olivera con il portoghese in vantaggio. A scrivere della decisione di Garcia è la Gazzetta:

“L’allenatore ha visto ancora troppo poco del brasiliano più giovane e dunque gli preferisce il connazionale più esperto, considerando anche che Ostigard è indietro nelle gerarchie rispetto all’ex difensore dell’Inter. L’acquisto di Natan è stato ufficializzato esattamente una settimana fa, quindi ha partecipato soltanto alla seconda metà del ritiro di Castel di Sangro. Un’esperienza iniziata, peraltro, con il duro scontro di gioco con Osimhen che ha spaventato tifosi e staff tecnico. Successe anche a Kim di infortunare il nigeriano al primo giorno da giocatore del Napoli, chi è scaramantico ci avrà visto senz’altro un buon segno premonitore. Molto più probabile un impiego a partita in corso, magari con la partita già indirizzata verso i primi tre punti stagionali“.

