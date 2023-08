Milan, contro la Roma 15 minuti di silenzio per protesta contro il caro biglietti (Gazzetta)

Sulla Gazzetta le proteste dei rossoneri. “Noi all’Olimpico paghiamo 65 euro, per lo stesso posto i tifosi della Salernitana 35, serve un tetto al settore ospiti”.

Milan e Roma si sfideranno allo stadio Olimpico, ma per via dei costi troppo elevati imposti al settore ospiti, i rossoneri protesteranno con un silenzio di 15 minuti.

Come spiega la Gazzetta:

“Le rimostranze erano già iniziate tempo fa. La Curva Sud, storico gruppo del tifo organizzato rossonero, aveva espresso disappunto per il prezzo troppo alto dei biglietti riservati al settore ospiti per le trasferte di campionato. Un sentimento comune a molte curve italiane peraltro. Prima della partita con il Torino a San Siro era comparso uno striscione che chiedeva di calmierare i prezzi. Ora la presa di posizione più netta: niente tifo per i primi 15 minuti della partita di venerdì all’Olimpico del Milan contro la Roma”.

In quella sfida, uno striscione recitava “per lo stesso posto 35 euro per i tifosi della Salernitana, e 65 per noi! Va messo un tetto ai settori ospiti di tutta la Serie A”.

Nel mentre, la Curva Sud di Milano rilascia un comunicato stampa in cui viene chiesto di introdurre un tetto. Nel comunicato stampa si può leggere:

“Neanche il tempo di esporre lo striscione sul caro biglietto nei settori ospiti e arriva subito la riprova della speculazione che attuano alcune società di calcio sui tifosi. Venerdì sera a Roma i tifosi del Milan pagheranno la bellezza di 65 euro!! E pensare che soltanto 10 giorni fa i tifosi della Salernitana per lo stesso settore hanno pagato 35 euro. É inconcepibile che nella medesima competizione, per lo stesso seggiolino un tifoso debba pagare quasi il doppio rispetto ad un tifoso di un’altra squadra. Noi a questi prezzi non ci stiamo più, sono anni che alcune tifoserie vengono stangate con prezzi sempre più esorbitanti, gli stipendi dei tifosi però non crescono in base alla fede calcistica ma sono mediamente uguali in tutta Italia”.

