Messi seguito da una guardia del corpo anche a bordo campo VIDEO

La Pulce è una vera star in Mls tanto che David Beckham ha “ingaggiato“ un ex soldato americano per sorvegliarlo e proteggerlo anche quando va a fare la spesa

Leo Messi sta letteralmente dominando il calcio statunitense. In 8 partite giocate, la Pulce ha sempre segnato un gol o servito un assist. Finora i suoi numeri sono questi: 10 reti e 3 assist. Ma non c’è solo il calcio, Messi fa notizia anche per l’uomo grande e grosso che lo segue ovunque

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.

The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV

— EuroFoot (@eurofootcom) August 24, 2023