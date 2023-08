Messi segna ancora e porta l’Inter Miami in finale di Leagues Cup (VIDEO)

Nono gol in sei partite. L’argentino è ad un passo dal suo primo titolo con la nuova squadra. Sabato l’Inter Miami affronterà il Nashville.

Ancora Lionel Messi. La Pulce ha segnato il nono gol in sei partite con l’Inter Miami contro il Philadelphia portando la squadra in finale di Leagues Cup (4-1), competizione che include i migliori club di Nord America e Messico. L’argentino è ad un passo dal suo primo titolo con la nuova squadra.

L’Inter Miami ha vinto 4-1. Messi ha segnato di sinistro da 25 metri al 20′. Prima di lui, aveva segnato Josef Martinez al 3′, lo stesso Martinez ha poi fornito l’assist a Messi. In gol anche Jordi Alba, altro ex Barcellona sbarcato in Florida quest’estate: sua la terza rete, al 48′. Al 73′ Alejandro Bedoya ha provato a riaprire la partita per il Philadelphia, ma David Ruis ha chiuso i conti con il quarto gol dell’Inter Miami all’84’.

Sabato la squadra di Messi affronterà il Nashville in finale.

Il Philadelphia è al terzo posto della classifica della Eastern Conference in Mls. Aveva perso solo una volta in 38 partite in casa, prima di ieri.

Amerika’da futbolun Christoper Colomb’u yine yazdı… 🔥Lionel Andres Messi Cuccittinipic.twitter.com/yKcvOGO3pP — Sportcell (@sportcelltr) August 16, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata