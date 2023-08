Messi in Mls, quando lo spettacolo è più importante dei risultati (The Athletic)

Non importa se l’Inter Miami vince, perde o pareggia. Non importa se non difende, ciò che conta è lo spettacolo che riesce a creare

In Mls sono tutti pazzi per Messi, da quando è arrivato all’Inter Miami non ha fatto altro che segnare nonostante poi le prestazione della squadra non siano proprio di ottimo livello.

The Athletic infatti sottolinea questo aspetto. C’è Messi negli States. Questo è quello che importa non tanto i risultati del club o come gioca la squadra. Spesso si vede che la Pulce non partecipa alla fase difensiva della squadra ma nessuno storce il naso, nemmeno Jorge Mas a cui durante un’assemblea della Mls è stato chiesto cosa può portare la Pulce all’Inter Miami, quanti trofei. La risposta è emblematica:

«Abbiamo Messi, questo è il successo. Ci siamo riusciti».

E tutti i torti, il presidente del club, non ha. Messi ha segnato 7 gol in quattro partite. L’ultima partita in Leagues Cup ha dimostrato appieno cosa significa per la Mls avere Messi:

“La partita contro l’Fc Dallas è stata tutt’altro che perfetta. Miami sembrava vulnerabile in difesa, e a volte era completamente scoperta in transizione. Sono stati in svantaggio di due gol due volte nel gioco. L’Fc Dallas sembrava saldamente in controllo — 4-2 dopo 68 minuti. Eppure l’Inter Miami non si è mai sentita completamente fuori di sé. Non con Messi in campo. La leggenda argentina chiaramente se ne frega. Quando Dallas ha preso il comando, Messi ha sbattuto le gambe per la frustrazione. Anche con la sua squadra sotto di due gol, era chiaro che avrebbe trovato un modo per rimettere in gioco la squadra, o almeno per fare tutto il possibile per provarci. A questo punto, Messi è tutto ciò che la Mls poteva sperare“.

In altre parole, quello che ha portato l’argentino in Mls non ha precedenti. Nemmeno Pelé ci riuscì. Quando è in campo mette in scena uno spettacolo che è molto più importante dei risultati stessi.

