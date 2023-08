Meluso: «Il Napoli ha fatto grandi sacrifici per mantenere la squadra dello scudetto»

Il direttore sportivo a Dazn: «Gabri Veiga? Sarei un cattivo dirigente se parlassi del mercato della mia squadra»

A Dazn, prima di Frosinone-Napoli, ha parlato Mauro Meluso direttore sportivo del Napoli che ha fatto le condoglianze alla famiglia Mazzone.

«Quella di oggi è una partita che affrontiamo con grandi responsabilità, abbiamo vinto lo scudetto, cercheremo di far di tutto per ripeterci, perlomeno il gioco espresso, la volontà di far bene, la determinazione. L’intelaiatura di base è rimasta, sono stati fatti grandi sacrifici per trattenere giocatori che hanno rinunciato a condizioni migliorative del contratto altrove».

Gabri Veiga

«Sono del partito di quelli che considerano un’anomalia parlare di mercato durante il campionato e quindi sarei un cattivo dirigente se parlassi del mercato della mia squadra».

