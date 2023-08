Mbappé, il Psg vuole denunciare il Real alla Fifa per aver fatto un accordo sottobanco (Telegraph)

Le clausole sono esplose. Il Paris Saint-Germain deve pagare oggi 40 milioni a Mbappé come prima rata del premio fedeltà scattato a mezzanotte. E dovrà pagare parecchio di più dei 50 milioni della clausola per Dembélé perché non completerà l’acquisto entro oggi.

La Liga €50m clause, not activated for Ousmane Dembélé to PSG as there was no time to make it happen — as sources expected 🔴🔵🇫🇷

Verbal agreement between Ousmane and PSG remains valid, 5 year deal.

PSG and Barça, trying to close the deal in new way by the end of the week. pic.twitter.com/VnrdGfnHZc

