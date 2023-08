Masters, l’ad della Premier: «Il calcio saudita esiste dagli anni 70. Noi dal 1888»

“La nostra storia, e le nostre competizioni, non si possono semplicemente comprare. Per ora non siamo preoccupati”

L’aveva già detto. Ora ribadisce, come un mantra: “L’Arabia Saudita non ci fa paura”. L’amministratore delegato della Premier League Richard Masters afferma che la Saudi Pro League non è una minaccia per il potere del campionato inglese.

Masters dice che la tradizione, le rivalità e la storia del gioco inglese non possono essere semplicemente comprate: “Per creare una competizione calcistica che le persone siano interessate a guardare parte della risposta sono i giocatori in campo e gli allenatori. Ma ci sono un sacco di altre cose che spingono le persone a tifare per un club e a farlo per tutta la vita. Il calcio inglese ha tutti gli ingredienti fondamentali: la ricca storia e tradizione dal 1888. Il fatto che ci sia una squadra di calcio in ogni comunità, la maggior parte delle quali sono professionistiche. Guardate il Brighton, il loro viaggio dalla League One all’Europa è la prova che è ancora possibile. Tifosi in casa e in trasferta, stadi gremiti, calcio frenetico. Tutto ciò per cui è noto il calcio inglese è davvero difficile da replicare”.

“Fa tutto parte del pacchetto di cose che ci rende attraenti per sponsor, emittenti e tifosi. Perché dove i tifosi si connettono, le emittenti e gli sponsor tendono a seguirli. Siamo soddisfatti del modo in cui funziona la nostra concorrenza; con la quantità di copertura globale che ottiene; e quanto interesse globale ottiene. Ci stiamo avvicinando a un’economia da 6 miliardi di sterline all’anno di entrate”.

Per quanto riguarda il calcio saudita: “Ho incontrato le persone che lo gestiscono e vado d’accordo con loro. Vogliono alzare il profilo del campionato. Esiste dagli anni ’70. Ci sono 18 club. Ci sono grandi club a Jeddah e Riyadh. Questo non è qualcosa che è stato inventato dall’oggi al domani. Stanno cercando di elevare il profilo del calcio in quel paese e stanno attraversando un processo per provare a farlo. Hanno speso 450 milioni di euro per una ventina di giocatori, otto o nove dei quali provengono da club della Premier League. Siamo solo all’inizio di qualcosa. Mi è stato chiesto se sono preoccupato e conoscete la risposta: dobbiamo tenerli d’occhio… tutti devono assicurarsi che all’interno delle competizioni ci siano condizioni di parità. Al momento non ci preoccupano”.

