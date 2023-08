Mario Rui, non c’è ancora accordo sul rinnovo col Napoli (Pedullà)

Oggi c’è stato un incontro tra l’agente del terzino e De Laurentiis, a Castel di Sangro ma non c’è intesa. Le parti torneranno a parlare nei prossimi giorni

Oggi a Castel di Sangro l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha incontrato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere del rinnovo del terzino. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà non è ancora stato raggiunto un accordo sul prolungamento. Le parti torneranno a parlarsi nei prossimi giorni. Si attende ancora la fumata bianca.

Pedullà scrive:

“Mario Rui e il Napoli: oggi c’è stato un incontro per parlare del suo prolungamento dal 2025 al 2026. Ma non esiste ancora una base di intesa tra il presidente De Laurentiis e il suo agente Giuffredi. Le parti torneranno a parlare nei prossimi giorni. Mario Rui ha voluto dare la precedenza al Napoli, nei giorni scorsi c’era stato un sondaggio della Lazio (il club biancoceleste è sempre su Luca Pellegrini), vedremo eventuali sviluppi nei prossimi giorni. Il primo round non ha portato alla fumata bianca”.

A fine luglio, Giuffredi, parlando a Radio Crc, aveva dato il rinnovo quasi per fatto e aveva detto che sarebbe stato formalizzato a Castel di Sangro.

«Avevamo l’esigenza di allungare il contratto di un anno, c’era già una promessa e la disponibilità a farlo, ci siamo dati appuntamento a Castel di Sangro per formalizzare il tutto. Io credo che il Napoli non cambi più nulla nell’organico, al 95% sarà la stessa squadra dell’anno scorso».

Evidentemente non era poi così scontato.

