Mancini, Caressa: «Non credo che gli arabi abbiano chiamato dopo le dimissioni»

A Sky: «Ci sono rimasto male. Se voleva dimettersi, doveva dirlo dopo la Nations League».

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, il giornalista Fabio Caressa ha parlato del nuovo incarico di Roberto Mancini come tecnico dell’Arabia Saudita:

«Sono rimasto molto male, non volevo pensare davvero che ci fosse l’Arabia Saudita. Caro Mancio, se ti volevi dimettere perché non c’era più entusiasmo – e in Olanda si era capito benissimo – allora dovevi dirlo dopo la Nations League. Se poi ha lasciato ora perché è arrivata l’Arabia è tutto molto più brutto».

Nonostante le voci già girassero da qualche tempo, Caressa non aveva dato peso alle parole:

«In piazzetta a Porto Rotondo girava la notizia che lui avesse firmato con l’Arabia, si era capito benissimo. Io avevo detto che non ci credevo anche se lo hanno scritto tutti. Ma poi gli arabi hanno chiamato dopo le dimissioni? Dai, non ci crediamo. Rispetto che lui sia rimasto male per alcune cose, però così è brutto. Magari non è così, ma la sensazione è quella. Ci sono rimasto male».

