Makelele: «Con le offerte dagli arabi i calciatori risolvono la loro vita dopo il calcio»

L’ex Celta Vigo e Real Madrid: «Non ci sono più tanti soldi, ora devono lavorare quando smettono di giocare»

Makelele, ex calciatore francese che ha vestito le maglie di Celta e Real Madrid, ha commentato gli acquisti dei club arabi nelle squadre europee, giustificando la scelta di quei calciatori che decidono di non farsi sfuggire «un’opportunità unica».

«Non mi sorprende più niente del calcio. Ora i giocatori pensano di più alla loro vita dopo il calcio perché non ci sono più tanti soldi, ora devono lavorare quando smettono di giocare. Con queste offerte possono risolvere la loro vita, per questo dobbiamo lasciare che approfittino di queste opportunità».

Makélélé tornerà in campo a Vigo stasera per giocare la partita delle leggende con cui il calcio mondiale commemorerà il centenario del Celta, dove ha giocato prima di passare ai Blancos. «Quando sono arrivato dalla Francia non sapevo parlare spagnolo e qui ho trovato una famiglia»

Oltre i veterani di questo sport, come Benzema e Cristiano Ronaldo, anche alcuni giocatori giovani hanno preferito spostarsi in Medio Oriente. Possiamo ricordare Gabri Veiga, 21 anni, e Frank Kessié, 26 anni, entrambi giocatori che hanno lasciato la Liga per ricevere rispettivamente 12 e 17 milioni.

