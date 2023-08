Lo Monaco: «De Laurentiis fa il bello ed il cattivo tempo. Alla lunga può giocare contro agli interessi del Napoli»

A Radio Punto Nuovo: «Spalletti subito in attività dopo Napoli? Molti sono andati via per il presenzialismo eccessivo del Marchese Aurelio»

Nel corso della puntata radiofonica di Punto Nuovo Sport Show, a Radio Punto Nuovo è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo tra le altre di Palermo, Messina e Catania:

«La situazione Spalletti è molto complicata. Il tecnico aveva detto di prendersi un anno sabbatico e di voler pensare alla figlia, riparandosi anche dallo stress dell’ultimo anno. Ora torna subito in attività, a dimostrare in maniera lampante che i motivi dall’allontanamento del Napoli erano ben altri. Lo hanno capito tutti… C’è da chiedersi perché una squadra che domina il campionato, vince lo Scudetto e ha una strada aperta per altri successi abbia dovuto salutare tanti elementi da allenatore, direttore e chi altro».

Lo Monaco ha poi continuato:

«Questo segnala il problema del presenzialismo eccessivo del Marchese, di chi come Aurelio De Laurentiis fa il bello ed il cattivo tempo. Questa è una cosa che alla lunga può giocare contro agli interessi del Napoli… Detto questo, gli accordi vanno rispettati e lui dovrà pagare la penale per tornare libero al 100%. Un voto al mercato del Napoli? Difficile darlo. Intanto Cajuste è una valida alternativa ad Anguissa, nonostante le critiche farà bene. Natan al posto di Kim ha una bella pressione, non sarà facile. Per me andava sostituito con un calciatore all’altezza del miglior difensore della scorsa Serie A».

