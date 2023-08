Lindstrom più vicino al Napoli? È rimasto in panchina tutta la partita dell’Eintracht

Il tecnico non lo ha mai utilizzato nonostante il Francoforte fosse in svantaggio. Lo scorso anno non era mai accaduto. È finita 1-1

Jesper Lindstrøm, il centrocampista d’attacco danese dell’Eintracht Francoforte, potrebbe essere più vicino al Napoli. Oggi in Bundesliga, in occasione della partita che il Francoforte ha pareggiato 1-1 col Mainz (ha pareggiato al 90esimo), è rimasto in panchina tutta la partita. Ed è rimasto in panca nonostante il risultato fosse stato a lungo negativo: il Mainz infatti è andato in vantaggio al minuto 25 e ciononostante il tecnico Toppmoller non lo ha inserito in nessuna delle cinque sostituzioni effettuate. Poi l’Eintracht ha ugualmente pareggiato al minuto 90 con Marmoush. Il Francoforte ha giocato in dieci uomini dopo l’espulsione di Knauff al 61esimo.

Lo scorso anno non è mai accaduto in Bundesliga che Lindstrom rimanesse in panchina tutta la partita.

