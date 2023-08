Landucci: «Allegri ha avuto un piccolo malore, ma nulla di grave. Sul rigore? C’è un arbitro che decide»

“Sì, abbiamo rischiato perchè abbiamo cercato di vincerla, abbiamo messo un attaccante in più, abbiamo tolto un centrocampista, ci siamo presi dei rischi, ma volevamo vincerla e questa è la risposta da dare ai nostri giocatori. Delle volte va bene, volevamo vincerla e potevamo anche perderla. Andiamo avanti, è un buon punto, siamo contenti della squadra perchè sta lavorando molto bene, stiamo facendo anche molti carichi di lavoro. Oggi nel secondo tempo mi è sembrato che la gamba andasse meglio del primo, sicchè questa è una cosa positiva. Paul è entrato bene, ha dato questa bella palla a Iling, che ha fatto un bel cross. Dusan ha fatto un bellissimo gol, io sono per vedere le cose positiv e nel secondo tempo sono state tante. Però è vero che nel secondo tempo abbiamo messo a rischio anche la vittoria perchè volevamo vincerla a tutti i costi”.

Abbiamo raccolto l’irritazione del Bologna attraverso l’ad Fenucci per il rigore non concesso. Come valuta quell’episodio?

“Io faccio come Thiago Motta, non commento, c’è un arbitro che decide, non commento né a favore, né a sfavore. L’arbitro ha deciso così, come facciamo sempre noi, accettiamo le decisioni dell’arbitro e andiamo avanti”.