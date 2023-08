L’Al-Nassr vince l’Arab Champions Cup grazie ad una doppietta di Ronaldo

Fa tutto Cr7, che poi chiude la partita lasciando il campo in lacrime dopo aver ricevuto una botta al ginocchio sinistro

L’Al-Nassr vince l’Arab Champions Cup. Vittoria sull’Al-Hilal per 2-1 grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo che segna il gol del pareggio e poi il gol decisivo per la vittoria nel primo tempo supplementare. L’Al-Nassr vince nonostante sia rimasto con un uomo in meno dal 71′. Ronaldo si è fatto male: ha lasciato il campo in lacrime dopo aver ricevuto un duro colpo al ginocchio sinistro.

Tuttavia, una volta arrivato il fischio finale, Ronaldo si è unito al resto della squadra per festeggiare la vittoria, dunque l’infortunio non dev’essere grave.

