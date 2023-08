La lentissima velocista somala imbarazza il governo: corre i 100 metri in 20 secondi ed esulta (VIDEO)

Nasra Abukar Ali, 20 anni, parte. Ma sembra non arrivare mai. Le altre altre, le avversarie della gara dei 100 metri Giochi universitari mondiali in Cina, sono lì che già si rinfrescano, e lei, la rappresentante della Somalia, ancora deve tagliare il traguardo. Dopo pochi metri scompare dall’inquadratura delle telecamere. Le altre volano, lei trotterella come una bagnante in spiaggia che raggiunge la riva perché la sabbia scotta. Chiuderà la sua corsa in oltre 20 secondi, firmando la peggiore prestazione di sempre sulla distanza. Una figuraccia internazionale che, appena il video diventa virale sui social, investe direttamente il governo somalo.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It’s disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It’s truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

