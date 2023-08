La Fiorentina vince al 90esimo e si qualifica per la Conference League

Doppietta di Nico Gonzalez al Rapid Vienna, il secondo su rigore. La squadra di Italiano torna in Conference League dov’è stata finalista

La Fiorentina ha battuto 2-0 il Rapid Vienna e ha conquistato il diritto di giocare la Conference League manifestazione in cui quest’anno è stata finalista battuta dal West Ham con un gol che fece molto discutere per il piazzamento della difesa. La squadra di Italiano era stata sconfitta per 1-0 ma è riuscita a ribaltare il risultato con doppietta di Nico Gonzalez: il primo gol al 59esimo e il secondo su calcio di rigore al 90esimo. L’argentino ha dimostrato sangue freddo e con un preciso rasoterra ha spiazzato il portiere avversario.

