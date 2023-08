La BBC confonde Rubiales con Zabaleta VIDEO

In un servizio l’emittente ha utilizzato alcune immagini dell’ex calciatore che condivide una certa somiglianza con il presidente della Federcalcio spagnola

Il bacio a stampo del presidente della Federazione spagnola, Rubiales, alla calciatrice Hermoso dopo la vittoria dei Mondiali femminili, ha sollevato un vero e proprio polverone in Spagna dove lo stesso è stato sospeso per 90 giorni. Ma la questione continua a fare notizia e la Fifa avrebbe chiesto la sua sospensione per 15 anni, mentre la madre di Rubiales si è richiusa in chiesa facendo lo sciopero della fame per il trattamento riservato a suo figlio. Ma in tutta questa situazione emergono piccoli inconveniente altrettanto imbarazzanti, come il caso della BBC che, riportando il caso di Rubiales, lo ha confuso Pablo Zabaleta, l’ex calciatore argentino che ha giocato per l’Espanyol e il Manchester City con un’eccellente performance in entrambi i club.

In un servizio dell’emittente televisiva per parlare di Rubiales, l’ex calciatore appare nel sorteggio dei gruppi della Coppa del Mondo Qatar-2022. In pensione dal 2020, l’argentino non ha alcun legame con il caso, ma ha la sfortuna di avere lo stesso taglio di capelli di Luis Rubiales. Rapidamente segnalato sui social network, l’errore è stato riparato dal media britannico che tuttavia

Dear @BBCNews you have mistakenly added footage of ex Man City full back Pablo Zabaleta in your piece about Rubiales tonight. You need to make a correction immediately. pic.twitter.com/U3A4g1rGp9 — Omid Djalili (@omid9) August 28, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata