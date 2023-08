Kvaratskhelia si ferma (affaticamento), non parte per Frosinone

Assenza pesante domani. Proprio ieri era stato recuperato Anguissa e sembravano superate le polemiche sulla preparazione fisica

Kvaratskhelia si ferma e non parte per Frosinone. Assenza pesante per il Napoli all’esordio nel campionato di Serie a 23-24.

A comunicarlo è il Napoli nel report.

Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone.

Proprio ieri Garcia sembrava aver recuperato tutti (Anguissa) e chiuso le polemiche sulla diversa preparazione fisica. Oggi invece si ferma il georgiano e quindi il Napoli domani sarà costretto a giocare senza di lui.

