Koopmeiners, l’Atalanta ha detto no ai 45 milioni del Napoli (Gazzetta)

Sulla Gazzetta: “L’Atalanta lo ritiene l’elemento chiave nel gioco di Gian Piero Gasperini. Intanto c’è il rinnovo quasi fatto di Zielinski”

Koopmeiners era un obiettivo del Napoli, ma l’Atalanta avrebbe rifiutato anche l’ultima offerta da 45 milioni. Sulla Gazzetta:

“Non è un mistero che Koopmeiners fosse attratto dalle sirene del Napoli, club con il quale avrebbe potuto giocare in Champions League, nonostante il rinnovo di contratto con la Dea di qualche mese prima. L’Atalanta, però, lo ritiene l’elemento chiave nel gioco di Gian Piero Gasperini. (…) Tanto da dire no all’ultimo rilancio azzurro da 45 milioni di euro”.

La Dea non ha alcun bisogno di entrate, proprio grazie a questo ottimo mercato in uscita.

Per Gasperini, di fatto, cedere Koopmeiners non è una possibilità. Tuttavia, sebbene anche nel passato Napoli e Koopmeiners si erano avvicinati, ormai il centrocampista è un pilastro dei bergamaschi. Come riportato sempre dalla Gazzetta:

“Koopmeiners è reduce da una stagione eccezionale, impreziosita da 10 gol e 4 assist. Il Napoli non si è, però, accorto di lui solo per quanto fatto in Italia: Giuntoli provò due anni fa a ingaggiarlo dall’Az Alkmaar, poi il centrocampista olandese finì all’Atalanta. (…) Il Napoli, dopo il mancato approdo anche di Gabri Veiga, dovrà sondare il mercato in questi ultimi giorni per trovare l’eventuale pedina da regalare a Garcia. Anche se, rispetto alle attese, è rimasto Piotr Zielinski, ora in odore di prolungamento di contratto”.

Quindi, nell’arco di poche ore sarebbero due i no che il Napoli ha ricevuto: prima Veiga, ora Koopmeiners.

