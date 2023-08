Jacobs quinto in semifinale (10″ 05), fuori dalla finale, nel tripudio dei telecronisti Sky (VIDEO)

Grande eccitazione, annunciato addirittura un fantomatico terzo posto. Jacobs si è migliorato rispetto a ieri ma è fuori dalla finale

Marcell Jacobs è fuori dalla finale dei campionati mondiali di atletica leggera a Budapest. È arrivato quinto nella prima delle tre semifinali stravinta da Noah Lyles in 9″ 87. Dietro Lyles, Sani Brown con 9″ 97. Jacobs solo quinto con il tempo di 10″05 che è certamente un considerevole passo avanti rispetto al 10″ 15 di ieri, è il suo record stagionale, ma che resta un tempo alto anche se fisiologicamente alto vista la stagione costellata di infortuni.

Quel che ha colpito è la telecronaca di Sky. Ormai siamo abituati alle telecronache incentrate esclusivamente sugli italiani, come se gli atleti delle altre nazioni non esistessero. Ma stavolta c’è stata persino un’eccitazione crescente (superiore a quella di Rosi nel 1980 a Mosca per i 200 metri di Mennea), come se stesse per vincere di nuovo l’oro alle Olimpiadi, eccitazione culminata nell’annuncio di un fantomatico terzo posto.

“Bellissima prova di Marcell Jacobs, lo stiamo ritrovando, alè”.

Dopo qualche secondo il risveglio dei due:

“Ma allora è più dietro, io lo avevo visto più avanti, non è evidentemente così”.

E no, non è evidentemente così.

Invece, ripetiamo, Jacobs è sì migliorato ma oggi è lontanissimo dai migliori. I telecronisti giurano che tra due gare sarà al livello dei migliori, intanto in finale non ci sarà. “La prossima gara farà meno di dieci secondi”. Per la serie se mio nonno…

NOAH LYLES crushed that semi!#WorldAthleticsChamps 📺: Final 2pm ET on NBC 9.87🇺🇸Noah Lyles (Q)

9.97🇯🇵Hakim Sani Brown (Q)

10.01🇰🇪Ferdinand Omanyala

10.03🇬🇧Eugene Amo-Dadzie

10.05🇮🇹Marcell Jacobs

10.07🇯🇲Rohan Watson

10.15🇵🇱Domink Kopec

10.19🇳🇬Usheoritse Itsekiri pic.twitter.com/ETVly62WtK — Travis Miller (@travismillerx13) August 20, 2023

