Jacobs: «Fin qui una stagione solo di bassi. Ma ora sono ai Mondiali e in buona forma»

Il campione olimpico a Sky: «La parte forse più frustrante è stato non sapere per tanto tempo quale fosse la problematica»

Marcell Jacobs a Sky alla vigilia dei mondiali di atletica leggera di Budapest

«Sono qui, quindi sto bene. Abbiamo recuperato quel che c’era da recuperare, non è stata una stagione facile, ci sono stati più bassi che alti anzi solo bassi. Però fa parte del gioco e, lo so, devo riuscire a rimanere concentrato su quello che so, sul lavoro che sono riuscito a portare a casa.

La parte forse più frustrante di questo periodo è stato non sapere per tanto tempo quale fosse la problematica e quindi perdere tanto tempo per cercare di capire da dove venisse il problema e come risolverlo.

Sono fiducioso del lavoro fatto nell’ultimo periodo, sto riuscendo a trovare una forma molto buona nonostante i pochi giorni a disposizione per lavorare. Spero tanto di riuscire a captare l’adrenalina che arriverà durante la gara e convertirla in energia per correre ancora più forte».

ilnapolista © riproduzione riservata