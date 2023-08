Italo Cucci e il rigore negato al Bologna: «Non credo più agli arbitraggi»

Sul Corsport sul rigore negato al Bologna: «l’arbitro fa finta di niente, il Var beffardo conferma di suo e loro ridono. Ho visto bene?»

“Non credo più agli arbitraggi” scrive Italo Cucci che sul Corriere dello Sport commenta la partita del Bologna e promuove a pieni voti la prestazione dei rossoblù a Torino. Ecco il passaggio iniziale del suo editoriale.

Avete presente il sorriso di Rabiot? È il classico sorriso juventino di quello che ti dice “io sono Juve, io sono più forte”. È lo stesso sorriso sbandierato quando al 71’ Illing-Junior ha commesso un chiaro fallo da rigore su Ndoye. Una santa ribattuta a rete batte Perin, l’arbitro fa finta di niente, il Var beffardo conferma di suo e loro ridono. Ho visto bene? Mi rincuora il parere dell’esperto di Dazn. Io ormai non credo più a nulla e prima o poi mi fregano. I rossoblù inviperiti – come i tifosi da viaggio – e io mi chiedo a che serve. Non credo più agli arbitraggi.

ilnapolista © riproduzione riservata