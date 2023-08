Inzaghi: «Thuram ha fatto un’ottima gara, abbiamo perso giocatori importanti»

A Sky: «Non parlo di nomi, in difesa siamo scoperti, il mercato è sempre in evoluzione, ho chiesto doppioni in ogni ruolo»

Simone Inzaghi a Sky dopo Inter-Monza 2-0:

«Sono soddisfatto, gara importante contro un avversario di valore, ho visto entusiasmo spinti da un pubblico meraviglioso. Esordio fatto molto bene.

Thuram

«Ha fatto quello che doveva fare, un’ottima gara, ha attaccato la profondità, è venuto incontro. Poi tutti i cambi sono andati bene».

Il concetto di famiglia nel calcio e nell’Inter.

«È una cosa che rafforza molto i nostri principi. Quest’anno abbiamo cambiato tantissimo, per scelta societaria e di alcuni giocatori e ciononostante abbiamo i nostri automatismi. Cambia ancora qualcosa per completare la rosa, dobbiamo ancora puntellare la squadra, la società sta lavorando al massimo».

Basta un difensore per completare l’organico?

«Non parlo di nomi, in quel ruolo siamo scoperti, il mercato è sempre in evoluzione, bisogna sempre stare attenti, può succedere di tutto, ho chiesto doppi nei ruoli, competizioni in ogni ruolo anche nei portieri. Abbiamo perso giocatori importanti, cinque tra i migliori nel loro ruolo in Italia. I ragazzi stanno lavorando con entusiasmo».

Arnautovic ti darà dei problemi.

«I problemi per noi allenatori sono quando hai gli infortuni».

Quest’anno i ballottaggi nei ruoli sono meno scontati.

«La concorrenza interna non porta problemi, ho ragazzi intelligenti. Sulle ali, sugli esterni il gioco è più dispendioso».

