Inzaghi, l’agente: «Ha rinnovato per un altro anno con l’Inter»

L’agente di Simone Inzaghi, Tullio Tinti, ha confermato il rinnovo dell’allenatore dell’Inter per un altro anno. Lo ha dichiarato nel pomeriggio dopo un summit nella sede del club nerazzurro.

«Ha già firmato in tournée in Giappone, adesso sarà formalizzato. Un anno in più».

Tinti ha parlato anche di mercato. L’Inter segue il portiere della Sampdoria, Audero, che pure è rappresentato dall’agente di Inzaghi. Tinti lo definisce più di una semplice idea.

«Audero? E’ più di un’idea. Può essere un’opportunità importante per lui, è un portiere che ha fatto benissimo in questi anni. Operazione in prestito? Questo dovete chiederlo all’Inter».

