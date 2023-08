Il rigore per il Frosinone è un rigorino, Rocchi aveva detto che sarebbero diminuiti (Gazzetta)

L’episodio contestato dai tifosi non da Garcia. “Decisione molto severa. Giusto non concedere un rigore nel finale a Zielinski”

Il rigore assegnato al Frosinone contestato da alcuni tifosi del Napoli, non dal Napoli né da Garcia. Ecco cosa scrivono Corsport e Gazzetta.

L’arbitro era Marcenaro cui è stato assegnato 5 dal Corriere e 6,5 dalla Gazzetta.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Supportabile il rigore per il Frosinone, ingenuo Cajusste: colpisce (meglio dire sfiora?) male il pallone che resta lì, poi arriva il contatto sulla gamba di Baez. Qualcuno ha visto una fallo di Harroui su Osimhen appena prima: saltano entrambi sul pallone.

La Gazzetta:

Pronti, via e c’è subito un rigorino. Il contatto tra Cajuste e Baez c’è e non si può dire che Mercenaro sbagli a fischiare il fallo. Ma l’attenzione con la quale l’immagine viene rivista dal Var Di Paolo dimostra che su quell’intervento si poteva discutere e alla fine è prevalsa, com’è giusto, la linea dell’arbitro in campo. Chiarito ciò, resta la considerazione di partenza: ci era stato detto da Rocchi che sarebbero ancora diminuiti i rigorini, ma quello assegnato al Frosinone fa parte della categoria. Cajuste rinvia, tocca la palla, poi nel concludere il movimento incoccia la gamba di Baez mentre la palla si allontana. Decisione molto severa, insomma. Giusti i cartellini, eccessivo solo quello per Olivera. E giusto anche non concedere un rigore nel finale a Zielinski.

La polemica di Ziliani sul rigore.

