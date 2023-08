Il progetto “pronto” della Regione per rifare il Collana non è pronto. Anzi, non esiste alcun progetto

La consigliera Muscarà ha chiesto l’accesso agli atti: le hanno risposto che per ora c’è solo un “concept”

Quando, qualche giorno fa, il Consiglio di Stato (dopo il Tar) ha riconsegnato lo Stadio Collana alla Regione Campania, Vincenzo De Luca ha dichiarato: “Finalmente possiamo intervenire sullo storico impianto del Vomero con il progetto che è già pronto e che abbiamo presentato pochi giorni fa”.

Il fatto è che il progetto non è pronto. Anzi, il progetto non c’è proprio. Lo dice in una nota la consigliera regionale campana del gruppo Misto, Maria Muscarà.

“De Luca si è dimostrato ancora una volta di essere il ‘presidente delle conferenze stampa’, degli annunci senza progetti reali con ‘fanta-milioni’ di euro al seguito. Anche questa volta, così come fece per la Crypta Neapolitana, nella conferenza del 31 luglio ha annunciato un progetto mastodontico al fine di rivoluzionare l’impianto sportivo dello stadio Collana, zona Vomero-Arenella, con un parcheggio sotterraneo ed il rifacimento dell’impianto, peccato che il progetto non esista affatto. Dopo una richiesta da parte della sottoscritta per l’accesso agli atti, mi è stato risposto che trattasi solo di un ‘Concept’, ossia di un cartone animato, in parole povere, un nulla di fatto. Il governatore non sa neanche se sia realmente utile un parcheggio considerando che la zona è anche ben collegata con i trasporti. Neanche quattro schizzi su un foglio, solo proclami e propaganda”.

