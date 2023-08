Il Napoli ha vinto la prima in casa per ben 8 stagioni consecutive

La statistica sul Napoli di Garcia che riporta Opta dopo la vittoria di oggi contro il Sassuolo

Il Napoli porta a casa tre punti anche contro il Sassuolo dopo la prima vittoria contro il Frosinone e mette a segno due risultati positivi nelle prime due partite di campionato. Raggiunge così una statistica positiva, come sottolineata da Opta, sono infatti 8 le stagioni consecutive in cui il Napoli vince la prima stagione

Il Napoli per la prima volta nella sua storia ha vinto l’esordio casalingo stagionale in Serie A per otto stagioni consecutive.

