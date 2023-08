Il Guardian ricorda lo show della Serie A anni 90: «Una ricchezza di gol e campioni imbarazzante»

Operazione nostalgia. Il giornale inglese sceglie i migliori gol “dimenticati”, da Asprilla a Baiano, da Melli a Francescoli

In un momento storico in cui il campionato italiano vende i suoi (pochi) campioni e non ne compra di nuovi, il Guardian infierisce con un pezzo nostalgico, sui grandissimi gol dimenticati della Serie A anni 90′. Un posto, scrive il giornale inglese, che “vantava un imbarazzo per la ricchezza dei gol che producevano i grandi attaccanti dell’epoca – Marco van Basten, Roberto Baggio, Ronaldo, George Weah, Jürgen Klinsmann, Alessandro del Piero, Andriy Shevchenko e molti, molti altri”. “Con così tanti giocatori di livello mondiale in mostra, la qualità si è diffusa fino in fondo alla classifica. Alcuni dei loro bellissimi gol sono stati dimenticati negli ultimi 25 anni. È tempo di ricordarli”, scrive il Guardian.

Effettivamente, guardarli fa un po’ male. Il Guardian ha ripescato delle vere perle:

Sandro Melli (Fiorentina-PARMA 2-3, 1990)

Rudi Völler (ROMA-Fiorentina 4-0, 1990)

Enzo Francescoli (CAGLIARI-Sampdoria 3-2, 1991)

Francesco Baiano (FOGGIA-Milan 2-8, 1992)

Michelangelo Rampulla (Atalanta-CREMONESE 1-1, 1992)

Ruud Gullit (SAMPDORIA-Milan 3-2, 1993)

Roberto Onorati, (GENOA-Reggiana 3-1, 1994)

Faustino Asprilla (PARMA-Lazio 2-0, 1995)

Oliver Bierhoff (UDINESE-Brescia, 1997).

