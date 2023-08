Greenwood, la Roma nega l’interesse per l’attaccante inglese (Daily Mail)

Mourinho non vuole essere associato all’ex nazionale inglese dopo le accuse di stupro. Interessa all’Al-Ettifaq e al Galatasaray

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la Roma sarebbe interessata a Mason Greenwood. Il calciatore del Manchester United dopo un’indagine interna a seguito di un’accusa di stupro è stato messo ai margini della squadra. La Roma ha negato al tabloid inglese di essere interessata all’attaccante.

Ricorda il Daily che la decisione di mettere fuori rosa Greenwood e di metterlo sul mercato “arriva a seguito di un’indagine interna durata sei mesi“. Le accuse di stupro e aggressione sono state ritirate nel febbraio 2023, ma non c’è mai stato veramente un processo che ha assolto l’inglese.

Già ieri il tabloid aveva anticipato l’interesse dei giallorossi. Interesse però smentito dalla società che vuole prendere le distanze dal 21enne.

“La Roma ha negato di essere interessata all’attaccante del Manchester United Mason Greenwood. Mourinho, che ha allenato lo United mentre Greenwood era nelle giovanili dopo due precedenti esperienze al Chelsea, non vuole essere associato all’ex nazionale inglese a seguito delle accuse mosse contro di lui”.

Sono noti i problemi in attacco della Roma che ha in rosa un solo attaccante di ruolo, Andrea Belotti. Abraham è infortunato e non sarà disponibile per tutta questa prima parte di stagione. Potrebbe rivedersi solo nel 2024.

“Nel frattempo, Greenwood probabilmente dovrà cercare sistemazione altrove. Potrebbe offrirgli un nuovo inizio la squadra dell’Arabia Saudita Al-Ettifaq, che sta valutando di offrirgli un contratto da 10 milioni di sterline all’anno. In Arabia Saudita si unirebbe a Steven Gerrard e Jordan Henderson. Anche diversi club turchi, tra cui il Galatasaray, stanno tenendo d’occhio Greenwood“.

Mourinho has no interest in reuniting with Mason Greenwood https://t.co/VMy1DVXa8d — RomaPress (@ASRomaPress) August 22, 2023

