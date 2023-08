Garcia: «Per Kvaratskhelia solo prudenza, la risonanza mostra che è tutto normale»

In conferenza: «Ha avuto un trauma e ha saltato un po’ di allenamenti. Dopo aver giocato 70 minuti, sente discomfort come dice lui»

La prima conferenza di Rudi Garcia da allenatore del Napoli inizia subito con un’amara notizia. Khvicha Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Frosinone.

Nella prima giornata di Serie A, infatti, il Napoli sarò ospite del Frosinone al Benito Stirpe. Tuttavia il georgiano sarà assente per un affaticamento muscolare.

Il tecnico del Napoli ha però rassicurato sulle condizione di Kvaratskhelia. Si tratta di un affatticamento e per precauzione non ci sarà alla prima di campionato. La risonanza attesta che non ci sia niente di grave.

Queste le parole di Rudi Garcia:

«Non vediamo l’ora di cominciare, ci manca la vera competizione che arriva domani a Frosinone. Avversario tosto, con tanto entusiasmo. Quando arrivi in Serie A c’è tanta voglia da parte di loro, ma dovremo essere alla loro altezza. Per Kvaratskhelia solo questione di prudenza, ha avuto un trauma e ha saltato un po’ di allenamenti. Anche se la risonanza mostra che è normale, lui dopo aver giocato 70 minuti sente discomfort come dice lui».

