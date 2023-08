Garcia: «Kvaratskhelia ha saltato diversi allenamenti, non ha i 90 minuti nelle gambe»

A Dazn: «Giocherà nel secondo tempo. La squadra è serena, come si dice in Francia “lasciamo i cavalli quando inizia la partita”»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Sassuolo ed ha subito risposto ad una domanda sull’assenza di Kvara tra i titolari

«Ha avuto un po’ di problemi durante la preparazione, ha subito una botta dopo al ginocchio nelle amichevoli e ha potuto giocare poco nei nostri ritiri. Soprattuto ha saltato diversi allenamenti e questo significa che non è in grado di giocare per 90 minuti, quindi preferisco mandarlo in campo nel secondo tempio e speriamo che possa fare la differenza. È un giocatore eccezionale ed è una gioia averlo con noi in questa seconda giornata»

Sull’effetto che fa giocare a Napoli non da avversario

«Il campo si chiamava San Paolo e non Maradona. Ora è cambiato il fatto che sono in casa e che dobbiamo mettere tanta pressione sugli avversari perché dobbiamo stare padroni in casa. Ma vedo la squadra serena come è giusto che sia e poi, come si dice in Francia “lasciamo i cavalli quando inizia la partita”»

