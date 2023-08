Garcia: «Dobbiamo arrivare con più giocatori in area, per aiutare Osimhen e Simeone»

In conferenza: «Possiamo giocare con due punte. Squadra camaleonte perché quando sei stanco devi usare più la mente, abbiamo velocità per le ripartenze»

Le conferenze stampa sono un’occasione per capire qualcosa in più sui piani degli allenatore. Questo vale maggiormente se si tratta della prima conferenza stampa di un allenatore. Come è successo oggi per Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli.

Il francese ha infatti notato come tra le cose da migliorare in squadra ci sia quella di attaccare con più uomini l’area. Questo il punto di vista dell’allenatore che è sicuro anche della possibilità di giocare con due punte:

«Possiamo giocare con due punte, per avere più giocatori in area, dobbiamo migliorare questa cosa, mettere più giocatori davanti alla porta per dare più aiuto a Osimhen e anche a Simeone se dovesse essere lui il secondo attaccante».

💬 @RudiGarcia “Avere a disposizione giocatori come @victorosimhen9 e @simeonegiovanni ci dà la possibilità di giocare con maggior peso in attacco e portare più giocatori in area”#FrosinoneNapoli

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/cSVppLn4eu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2023

In alcune dichiarazioni precedenti, Garcia aveva parlato di una squadra camaleonte. In conferenza ha chiarito questa metafora. Il Napoli ha tutte le qualità per cambiare idea di gioco e adattarsi tatticamente a seconda delle esigenze. Dall’attacco a due punte, a una maggiore presenza in area avversaria fino a ricorrere alle ripartenze quando è necessario. Di seguito le parole di Garcia:

«Ho parlato di squadra camaleonte. Quando se stanco di corpo devi usare più la mente. Possiamo usare anche le ripartenze, abbiamo giocatori veloci».

ilnapolista © riproduzione riservata