Galliani: «Berlusconi aveva anticipato che gli arabi ci avrebbero surclassato nel calcio»

L’ad del Monza Adriano Galliani ha parlato a Sky prima della sfida contro l’Inter ricordando innanzitutto Mazzone

«Di Mazzone mi ricordo tanti anni, era stato un giocatore forte, poi personalità fortissima anche da allenatore. Una persona vera».

Che segreto ruberebbe a Marotta?

«Vorrei tornare negli anni ’70 quando io ero a Monza e Beppe a Varese. Quello è il ricordo più bello. Abbiamo avuto dei percorsi felici nella vita e quindi va bene così. Nell’Inter ci sono 3 giocatori che han giocato a Monza negli ultimi anni, noi ne abbiamo 6 scuola Inter»

Sul mercato:

«Abbiamo un ad (che sarei io) nato a Monza, il capitano Pessina nato a Monza. Berlusconi teneva molto al senso d’appartenenza. Colombo è un buon giocatore»

Come ci difendiamo da questi arabi?

«Un discorso troppo lungo, non si può fare in un pre-partita. Berlusconi aveva anticipato nel 2007 che la Premier ci avrebbe surclassato, poi sarebbero arrivati gli arabi. Ora penso ai due attaccanti dell’Inter che vanno nell’uno contro uno in profondità. Ho capito tutto cosa faranno. Nel calcio sta succedendo quello che è già successo nell’industria e nella finanza mondiale»