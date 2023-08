Gabri Veiga, Sky: il Napoli verserà al Celta 33-34 milioni, niente percentuale sulla rivendita

Il Napoli non arriva a 36 milioni, la cifra è più bassa, lontani dalla clausola di 40. Intanto il Celta ha convocato il calciatore.

Gabri Veiga al Napoli ma la cifre sono altre, almeno secondo Sky. Francesco Modugno da Castel Volturno ha detto che la cifra dell’accordo raggiunto col Celta Vigo è più bassa di quanto detto: acquisto da 30 milioni più bonus che non sono sei ma tre al massimo quattro. Quindi il Napoli avrebbe chiuso per Gabri Veiga per 33-34 milioni, contrariamente alla clausola di 40 richiesta dagli spagnoli adesso allenati da Rafa Benitez. Secondo Modugno non ci sarebbe alcuna percentuale sulla rivendita da versare poi al club spagnolo.

Forse anche per questo nel frattempo il Celta ha convocato il calciatore e il quotidiano Marca stamattina si è lamentato sostenendo che il Celta aveva venduto il gioiellino al prezzo più basso della clausola. E si parlava di 36 milioni con percentuale sulla rivendita. Secondo Sky la cifra è ancora più bassa. E si stanno organizzando le visite mediche.

