Frosinone-Napoli, Lozano in panchina per febbre

Il messicano resta in panchina per problemi fisici, ma le sirene arabe sono tornate a suonare per lui come riportato da Schira questo pomeriggio

Riparte la Serie A con la prima sfida tra il Napoli e il Frosinone. Garcia ha reso noto il primo undici che scenderà in campo sotto la sua guida con l’esordio a sorpresa di Cajuste, ma c’è un’assenza che non è passata inosservata, quella di Lozano. Il messicano va solo in panchina, ufficialmente per febbre e malessere generale, ma la sua assenza apre numerosi dubbi riguardo alla proposte arabe.

Questo pomeriggio infatti Nicolò Schira a Radio Kiss Kiss aveva detto

«Può andare in Arabia, i sauditi sono tornati sotto, ci avevano già provato un mese fa. Adesso il messicano forse ci sta ripensando. C’è l’effetto domino, ogni settimana 4-5 giocatori di primissima fascia stanno andando in Arabia. Poi certe cifre sono difficili da rifiutare, Zielinski è un unicum»

