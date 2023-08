El Pais attacca Rubiales: «Il vero problema è che non ha idea di aver fatto qualcosa di sbagliato»

“La pensa così perché è potente. Il bacio di Rubiales deve avere conseguenze politiche all’altezza, come il suo impeachment”

El Pais torna anche oggi sul caso che sta sconvolgendo l’opinione pubblica spagnola e rischia di offuscare il successo della Nazionale femminile che ha vinto i Mondiali. Il bacio sulle labbra del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso, è diventato un caso, scrive il quotidiano spagnolo perché il Mondiale femminile non è solo una competizione sportiva, ma un evento politico. Tanto che se si racconta il fatto potrebbe sembrare uno scherzo di Benny Hill

El Pais commenta le parole di Rubiales dopo l’accaduto sul canale COPE, dove ha insultato tutti quelli che lo hanno preso in giro tra le risate dei suoi intervistatori,

“Sono le dichiarazioni di una persona che si considera incompresa da parte di presunti esponenti della società che non sanno cosa sia il mondo, e la pensa così perché è potente, perché distribuisce prebende, perché si circonda e si lascia intervistare da persone che, come lui, credono che quelli che vanno nella direzione opposta siano gli altri. Ma lo sport femminile continua ad avere uno spirito politico che non ha quello maschile perché è il potere stabilito ed egemonico; qualsiasi disordine politico nel primo, come quello con Rubiales, deve avere conseguenze politiche all’altezza, come il suo impeachment. Si tratta di una squadra di calcio, non di un circo itinerante con cui perpetuare proprio ciò che si combatte”.

Il quotidiano affonda duro sul presidente della Federcalcio spagnola chiedendo che venga rimosso dall’incarico

“Il vero problema è che Rubiales non ha idea di aver fatto qualcosa di sbagliato, Rubiales non sapeva di aver fatto qualcosa di sbagliato pochi minuti dopo quando è sceso negli spogliatoi e ha scherzato sul fatto che stava sposando Jenni Hermoso, né di notte quando ha detto che quelli che lo criticavano erano imbecilli, tanto meno quando ieri ha pubblicato un video scusandosi”.

