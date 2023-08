Djokovic ad Alcaraz: «non ti arrendi mai, amo questo di te». Lo batte dopo 4 ore con un caldo terribile

Incredibile finale del torneo di Cincinnati. Nella notte Novak Djokovic ha battuto Carlo Alcaraz in tre set: 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4) dopo tre ore e 49 minuti di gioco. Il serbo ha vinto solo al quinto match ball dopo averne annullato uno nel tie-break del secondo set. Alcaraz ha annullato 13 palle su break su 16. La cosiddetta rivincita di Wimbledon è stata entusiasmante, giocata con un caldo impossibile. Djokovic ha dato più volte l’idea di non averne più. Ma alla fine ha resistito ed è riuscito a battere lo spagnolo numero uno del mondo.

Scrive la Faz:

«È stata una delle partite più emozionanti che abbia mai giocato in qualsiasi torneo», ha detto il 36enne serbo, che si è strappato la maglietta e ha urlato a squarciagola dopo essersi congratulato con Alcaraz. «Sembrava un Grande Slam». È il 95esimo torneo vinto in carrira da Novak.

«C’è tanto da dire ma non so se avrò la forza per farlo», ha detto Djokovic mentre teneva il trofeo tra le mani. Poi ha guardato il ventenne Alcaraz e ha aggiunto: «Non ti arrendi mai, vero? amo questo di te. Spero di rivederti a New York. Sarebbe divertente – per i tifosi, non per me».

Alcaraz ha risposto dicendo: «Uno spagnolo non muore mai». E Djokovic, pensando a Nadal, ha detto: «Questa l’ho già sentita, o comunque l’ho già vissuta».

Djokovic to Carlos Alcaraz in Cincinnati:

“Boy, you never give up man. Jesus Christ. I love that about you. But sometimes I wish you’d maybe play a few points like this..”

Carlos: “Spanish never die”

Novak: I’ve heard that before. Or I’ve experienced this before.” 😂 pic.twitter.com/8Xwj3bEh57

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 21, 2023