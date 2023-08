Di Lorenzo il miglior terzino destro italiano: eccellente in difesa e decisivo in attacco (CorSport)

Come Alexander-Arnold, Carvajal e Walker, i migliori terzini europei. Il secondo assist contro il Frosinone è da regista illuminato

Sul Corriere dello Sport il focus su Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che con Spalletti è diventato l’uomo simbolo dello scudetto. Con Garcia, e una leadership incrollabile, può migliorare le sue statistiche. Il quotidiano lo paragona ai migliori terzini europei come Carvajal e Alexander-Arnold. Oppure, per rimanere in tema con Garcia al buon vecchio Douglas Maicon:

“La fascia l’ha messa al braccio tre stagioni dopo, scalzando compagni che avevano un’anzianità di servizio più lunga, ma facendolo con rispetto e ricevendo il pieno appoggio di allenatore e spogliatoio. Negli anni è diventato il miglior terzino destro italiano, ma non solo. Gratitudine, affetto, rispetto, reciprocità di sentimenti, ingredienti fondamentali per una storia d’amore duratura. La sua continuità di rendimento fa il pari con quella dei grandi terzini europei. Eccellente difensivamente, decisivi in fase offensiva: completi, moderni, futuristici“.

L’esempio plastico della modernità di Di Lorenzo è la partita contro il Frosinone. È lui a suonare la carica, Osimhen gli fa eco e rifinisce il primo assist per il sorpasso sui ciociari. Con il secondo suggella una partita sontuosa, un assist che da un lato ha ricordato i migliori trequartisti. Ma si tratta di un terzino e la memoria, con Garcia, va subito a Maicon:

“Il secondo (assist, ndr) è stato da regista illuminato. L’ha fatto di prima e di sinistro, cose che solo un giocatore completo come lui può fare. Una di quelle verticalizzazioni improvvise che a Rudi Garcia piacciono da morire. Nella sua Roma le facevano Totti, Pjanic, ma pure Maicon. Terzino sì, ma anche una sorta di regista arretrato che detta il cambio di passo“.

In ottica Nazionale, ora che Spalletti è diventato ct, Di Lorenzo è un elemento imprescindibile. Dall’azzurro di Napoli all’azzurro dell’Italia.

