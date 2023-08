Di Lorenzo: «Ho mandato un messaggio a Spalletti, mi fa piacere vederlo sulla panchina dell’Italia»

A Sky: «È la prima partita ed è difficile riuscire a trovare le misure e il campo. Ci sarà tempo per cominciare a giocare meglio»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Frosinone

È un Napoli diverso?

«È la prima partita ed è difficile riuscire a trovare le misure e il campo. Ci sarà tempo per cominciare a giocare meglio, ma ripartiamo da questa reazione avuta che è importante»

Cosa ha significato giocare con lo scudetto sul petto?

«Vedere lo scudetto sulla maglia è una bella emozione però bisogna essere bravi a resecare tutto e ricominciare. Quello che abbiamo fatto resterà lì, ma dobbiamo essere bravi ad andare avanti, vincere non è facile ma riconfermarsi è ancora più difficile»

Può starci un inconscio calo di tensione?

«Non lo so, dobbiamo essere bravi a non averlo, però il mister è esperto. Abbiamo lavorato bene in queste settimane e ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata»

Hai mandato un messaggio a Spalletti?

«Sì, per il rapporto che ci lega mi fa piacere vederlo sulla panchina dell’Italia. Avrò sempre un ricordo bellissimo di Mancini perché è stato il primo a volermi in nazionale»

