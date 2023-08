Demme, si fa avanti anche il Genoa (ma l’ingaggio è un problema) – Gazzetta

Guadagna 2,5 milioni netti che magari andranno spalmati in più anni di contratto. Gaetano via solo dopo l’arrivo di Veiga

Demme è un esubero certificato del Napoli, Garcia non l’ha nemmeno inserito tra i convocati di Frosinone-Napoli, tant’è che ha dovuto far giocare dal primo minuto lo svedese Cajuste con esiti non proprio lusinghieri.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita:

per Diego Demme si avvicina il momento dei saluti. Oltre all’Herta Berlino si è fatto avanti anche il Genoa (stessa proprietà americana, ma management diverso). C’è il problema di un ingaggio importante (2,5 milioni netti) che magari andrà spalmato in più anni di contratto, visto che l’attuale scade nel 2024. Diego comunque sembra pronto all’addio, perché vuole giocare. Discorso simile – anche se sarà dato solo in prestito – per Gianluca Gaetano, classe 2000. Probabilmente andrà all’Empoli, ma il Napoli lo lascerà andare solo dopo che avrà la certezza del tesseramento di Veiga.

