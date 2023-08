Dembelé: «Voglio vincere, ma in un ambiente sano. Qui mi tirano sempre merda»

As ha rivelato il colloquio che il francese ha avuto con Xavi. A un compagno avrebbe detto: «aspettano solo di farmi fuori»

As riporta i motivi che hanno portato Dembelé a lasciare il Barça per il Psg, nonostante la delusione di Xavi. Secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo, l’attaccante francese avrebbe rivelato, durante un colloquio con il suo ormai ex allenatore, la sofferenza provata nel giocare in un club poco sereno.

Scrive As:

“Dembelé lascia il Barcellona con la sensazione che nel club ci fosse più di una persona a remare contro di lui. È lo stesso giocatore che l’ha lasciato intendere all’allenatore Xavi Hernández durante un incontro: «Voglio continuare a vincere titoli, ma in un ambiente sano», indicando chiaramente il club e l’ambiente, ma senza fare o fare nomi. Dove Dembelé si è aperto di più è stato negli spogliatoi quando ha espresso a un compagno di squadra la sua riluttanza a continuare in un club dove «ci sono sempre persone che mi tirano sempre merda, aspettano solo di farmi fuori»”.

Durante il colloquio con Xavi ha ribadito che la sua scelta non è dettata dall’ingaggio che il Psg gli offre, il triplo di quanto prendeva al Barça. Si tratta di una mancanza di supporto e di fiducia nei suoi confronti che hanno portato il francese ad accettare la corte di Luis Enrique.

