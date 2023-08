De Zerbi: «Spalletti sempre affamato di migliorarsi. Merita la Nazionale»

Intervista alla Gazzetta: «Sono sicuro che farà benissimo. La cura del dettaglio è la peculiarità che lo fa grande»

Sulla Gazzetta ampia intervista a Roberto De Zerbi arrivato quarto nella classifica Uefa degli allenatori dell’anno.

In Italia ancora si dibatte se bisogna perseguire il risultato o il bel gioco. Allegri e altri ci spiegano che il calcio è cosa semplice.

«Non condivido. Non può essere una cosa semplice quando si affrontano 22 uomini, con tutte le variabili del caso. Soprattutto, non penso che solo chi vince possa parlare. Credo che il risultato sia l’ultima cosa…».

Spalletti e il suo Napoli.

«La vittoria del gioco. Di un allenatore non più giovane ma sempre affamato di migliorarsi. Come me, ma io ho vent’anni di meno. Se mi guardo tra vent’anni, non mi rivedo così intenso. La cura del dettaglio è la peculiarità che lo fa grande. Simili anche in questo».

Sarà il successore di Mancini in Nazionale.

«Se lo merita tutto e sono sicuro che farà benissimo».

