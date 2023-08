Spalletti è uno dei tre candidati Uefa ad allenatore dell’anno, gli altri sono Guardiola e Inzaghi

Sono i tre che hanno ottenuto più voti. Il vincitore sarà annunciato il 31 agosto. De Zerbi è arrivato quarto con 70 voti

Luciano Spalletti è uno dei tre candidati Uefa a diventare allenatore dell’anno, gli altri due sono Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Sono i tre che hanno ottenuto più voti. Il verdetto sarà annunciato il 31 agosto.

Lo ha comunicato la Uefa. Il tecnico di Certaldo premiato ovviamente per lo scudetto e il calcio espresso lo scorso anno dagli azzurri. In queste ore è al centro di una contesa con Aurelio De Laurentiis per l’eventualità di allenare la Nazionale.

🥇 NOMINEES: UEFA Men’s Coach of the Year 2022/23 ✨ 🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August 2023. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

La Uefa ha comunicato i voti ottenuti dal quarto fino al decimo. E Roberto De Zerbi ha sfiorato il podio.

4 Roberto De Zerbi (Brighton) – 70 points

5 Mikel Arteta (Arsenal) – 67 points

6 Zlatko Dalić (Croatia) – 49 points

7 José Luis Mendilibar (Sevilla) – 28 points

8 Didier Deschamps (France) – 26 points

9 David Moyes (West Ham) – 22 points

10 Franck Haise (Lens) – 11 points

