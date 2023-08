Contro il Sassuolo Natan ancora in panchina, troverà Cajuste (gioca Anguissa) – Corsport

Anguissa dal primo minuto, con Lobotka e Zielinski. Davanti Politano Osimhen e Kvara. In coppia con Rrahmani ci sarà Juan Jesus

Natan, il presunto erede di Kim, partirà dalla panchina anche contro il Sassuolo. Lo scrive il Corriere dello Sport che comincia a scrivere di formazione a tre giorni dalla sfida di domenica sera al Maradona alle 20.45. Confermata, a quanto pare, la coppia Rrahmani-Juan Jesus.

Kvara, assente a Frosinone per la gestione dei postumi di un affaticamento muscolare, ha ricominciato a viaggiare ai suoi ritmi: in crescita, prepotente e candidato a completare dal primo minuto il tridente con Politano e Osimhen. Anche Anguissa tornerà dall’inizio a centrocampo insieme con Lobotka e Zielinski. In difesa, davanti a Meret, spazio a Di Lorenzo a destra, alla coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus, e a uno tra Olivera e Mario Rui (in ripresa) a sinistra. L’idea di formazione per la sfida con il Sassuolo è questa, con i nuovi arrivati in panchina: Natan lavora per accorciare i tempi d’inserimento e Cajuste, protagonista di un esordio non esattamente positivo a Frosinone, ripartirà dalla panchina

ilnapolista © riproduzione riservata