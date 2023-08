Con Samardzic salgono a dieci i giocatori che hanno dato buca all’Inter (Libero)

Ausilio ne avrà pieni i cosiddetti per le sue intuizioni andate perse per impossibilità di investire quattro soldi

La decisione dell’Inter di interrompere ogni trattativa con l’entourage di Samardzic è l’ultima di una lunga lista di obiettivi sfumati. Il calciomercato estivo per i nerazzurri si sta trasformando più a un incubo che altro. Ma non è tutta colpa dei dirigenti interisti.

Proprio il caso Samardzic dimostra il contrario. Rimane il fatto che, “per fare una squadra, l’Inter ne ha trattate due. Una è andata in porto mentre una è sfumata: Samardzic è il decimo giocatore inseguito, corteggiato, magari pure ingaggiato che poi, per le ragioni più variegate, non si è vestito di nerazzurro”.

Tra i tanti nomi sfumati come non ricordare Lukaku di cui forse troppo si è scritto. E poi i vari Taremi, Balogun, Scamacca che ha scelto l’Atalanta (la Dea ha potuto investire i soldi di Hojlund sull’italiano), Azpilicueta, Trubin e Bento. Praticamente un possibile 11 titolare rimasto solo nei sogni dell’Inter di Inzaghi.

Inoltre, Marotta e Ausilio sono costretti a condurre trattative a costo zero. In altri termini non si spende un euro se prima non si vende qualcuno. Eppure l’Inter ha vinto, ha guadagnato e ha venduto. I soldi però servono più a coprire i debiti che a costruire la squadra che dovrebbe vincere il campionato:

“Per questo essere dirigente dell’Inter di questi tempi è un onere più che un onore. Ausilio ne avrà pieni i cosiddetti per le sue intuizioni andate perse per impossibilità di investire quattro soldi, ma svolge il suo lavoro e tira la coperta dove c’è bisogno“.

ilnapolista © riproduzione riservata