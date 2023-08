Il Napoli dovrà pagare al Comune 7mila euro per la polizia municipale per ogni gara casalinga

Repubblica scrive che la delibera che è in fase di approvazione coinvolgerà numerose manifestazioni che richiedono l’intervenuto della polizia municipale

Il Comune di Napoli sta ultimando il testo della delibera che obbliga i privati a coprire il costo dei servizi della polizia municipale in occasione di manifestazioni ed eventi. Repubblica chiarisce che questo significa che “la spesa per i vigili schierati durante le partite all’esterno del Maradona dovrà essere coperta dal club di Aurelio De Laurentiis e versata al Comune”

L’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, conferma che la delibera e allo studio: “C’è una norma dello Stato del 2017 che va applicata. I privati che organizzano eventi devono sostenere i costi della viabilità e del traffico. Stiamo lavorando al testo perché i dirigenti devono avere indicazioni chiare su quali sono le occasioni che possono essere escluse”.

Ci saranno ovviamente alcuni eventi che saranno esonerati dal pagamento, tra questi le iniziative sindacali, quelle religiose e di impegno civico. L’importante è che prevalga l’interesse pubblico.

Repubblica continua e approfondisce il tema Napoli “Da una stima approssima il costo medio per “coprire” il servizio di una partita di campionato al Maradona si aggirerà intorno ai 7 mila euro, onere che salirà per i match di cartello come quelli della Champions”.

Su questo De Iesu precisa: “La quantificazione della spesa è chiara perché discende dal contratto di lavoro il comandante dovrà fare solo una quantificazione del numero di agenti da impiegare e in base a questo si stabilirà la quota che i dirigenti dovranno comunicare agli organizzatori degli eventi. Il 50 per cento dovrà essere dato in anticipo. Se il privato non dovesse pagare l’evento sarà comunque autorizzato poi il Comune attiverà le procedure per il recupero delle somme dovute. Quello che approviamo è un regolamento di organizzazione degli uffici in modo che ogni dirigente conosca i passaggi da seguire. Sono le regole che diamo per l’applicazione della norma nazionale”.

ilnapolista © riproduzione riservata