Col rinnovo faraonico di Osimhen, le richieste di Kvaratskhelia possono aumentare (Gazzetta)

C’è un accordo per arrivare a 3 milioni bonus compresi. Ma l’eventuale rinnovo di Victor a doppia cifra potrebbe cambiare lo scenario

Il rinnovo di Kvaratskhelia è un tema sull’agenda di De Laurentiis. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita,

L’idea è quella di prolungare l’attuale accordo al 2028, con opzione fino al 2029, a cifre decisamente diverse da quelle attuali di fatto più che raddoppiando l’attuale ingaggio, portandolo a 2,5 milioni di euro con possibilità di toccare i 3 con bonus sui risultati di squadra.

Premesso che Kvara è tranquillo a Napoli e non ha alcuna intenzione di creare problemi con il club, c’è da dire che lo scenario in settembre potrebbe mutare. E se Osimhen rinnoverà il proprio contratto più che raddoppiando il proprio ingaggio (da 4,5 ad almeno 10 milioni netti) può anche capitare che le richieste del fuoriclasse georgiano possano lievitare. Ma sono ipotesi, perché i tifosi aspettano che chiuda questo benedetto mercato per tirare un sospiro di sollievo per Osimhen.

ilnapolista © riproduzione riservata